美聯儲局續有決策官員暗示減息支持經濟

美國聯儲局續有決策官員暗示說，局方或會以減息支持經濟繼續擴張。在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和副主席克拉里達（Richard Clarida）分別表示有適當行動以應對貿易緊張形勢之後，聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）亦說局方將準備調整政策，以維持經濟擴張。

近期續有儲局決策官員就是否以減示以提振經濟表達意見。聯儲局主席鮑威爾周二（6月4日）稱當局正密切留意美國貿易以及其他議題的發展，會致力去做任何維持經濟擴張的事。聯儲局鴿派代表人物、聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）周一（6月3日）也表示，減息可能快將成一件「應該做」的事情。

聯儲局於芝加哥舉行研討會，布雷納德也有出席。她在會期中亮相Yahoo Finance節目《The First Trade》。她說儲局在貿易方面出現不確定性時，「已準備去調整政策以維持經濟擴張。」她說：「貿易政策肯定對經濟有下行風險，而我們的工作是維持（經濟）擴張。我們將需要看（那些風險）之於政策的意義。」

她接受美國財經新聞台CNBC現場訪問時指出美國經濟情況仍好，但需留意相關條件可能出現的變化，並因應它們思考決策：「我們會採用所需政策以保持經濟（在好的狀態），而它正處於一個非常好的位署。這是我們的工作。」她說為尋找儲局下一步該怎麼走的線索，會觀察目前的情況，尤其是貿易戰以及美債孳息曲線倒掛。」她說條件如果有變，或會影響其決定。

美國來到7月，該國經濟將是錄得長達10年的經濟增長，將刷新有紀錄以來最長擴張周期，有意見認為這個情況顯示經濟放緩是周期一部分，不是儲局減息所能改變。

（綜合報道）