越南與歐盟簽署自貿協定　最快2019年底上路

越南與歐盟周日（30日）在越南河內簽署自由貿易協定（EVFTA）及投資保護協定（EVIPA），兩項協定將由歐洲議會與成員國議會審議，其中EVFTA最快2019年底獲批准，EVIPA預計至少2年始能完成批准。

越南與歐盟於2012年啟動自由貿易協定（FTA）談判，經過14輪洽談，雙方2015年12月宣布達成協議。經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA（EU-Vietnam Free Trade Agreement）及EVIPA（EU-Vietnam Investment Protection Agreement），歐洲理事會上周二（25日）通過內容同意簽署。

這是歐盟首次與一個亞洲發展中國家簽署這種協議。

根據EVFTA協定，越南將與歐盟28個經濟體互享關稅優惠，協定一旦生效後，歐盟立即取消越南85.6%的關稅，佔越南對歐盟出口金額的70.3%。

另一方面，由歐盟出口到越南也將有48.5%的關稅立刻被取消，佔歐盟對越南出口金額的64.5%；雙方貨品99%的關稅將在10年內陸續取消。

EVFTA與EVIPA簽署儀式周日下午在越南政府辦公室舉行，越南總理阮春福與歐盟委員會貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）等代表出席。

（綜合報道）