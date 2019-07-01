2019夏季達沃斯論壇今舉行　三大重點一覽

為期3日的2019年世界經濟論壇新領軍者年會（Annual Meeting of the New Champions，AMNC）周一（7月1日）起在中國大連舉行，該年會通常又被稱為夏季達沃斯論壇。本屆以「領導力4.0：全球化新時代的成功之道」為主題的論壇料將呈現3大亮點。

世界快速接近全球合作的新階段：「全球化4.0」。但這些變革也面臨全球化進程的新挑戰，於是「全球化4.0」如何實現可持續發展與包容性成為論壇焦點之一。新領軍者們將在論壇上一同探討上述話題以及就如何攜手應對全球共同挑戰推進經濟高質量發展的解決方案。

另一值得關注的亮點是，中國塑造全球化新未來的方式。世界經濟論壇大中華區首席代表艾克曼（David Aikman）稱，當前全球不穩定不確定因素增多，世界各方期待傾聽中國聲音，與中國深入對話。本屆論壇作為觀察世界經濟的窗口與破解全球化發展難題、提供中國方案的重要平台，設置「塑造中國未來金融業」「中國的生物科技革命」「中國經濟前景展望」與「『一帶一路』的未來」等討論。

最後是「全球化4.0」引申出來的「領導力4.0」。「全球化4.0」概念半年前在瑞士達沃斯論壇上首次提出，半年後，「領導力4.0」成為夏季達沃斯論壇核心詞。從「全球化4.0」到「領導力4.0」，如何探尋與新型全球化相匹配的領導力與合作方式，亦成為論壇的焦點。

（新華社／中新社）