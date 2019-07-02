美媒揭中美貿易戰中最受打擊的6種美國商品

中美領導人會晤使得陷入僵局的貿易談判得以重啟，以期結束兩國持續了將近一年的貿易戰。在貿易戰當中，美國有六類出口到中國的產品受到衝擊。 美國《福布斯》網站6月30日發表題為These Six U.S. Exports To China Have Been Particularly Hard Hit By Trade War（《特別受貿易戰痛擊的6種美國輸華產品》）的文章稱，2019年，美國出口總額整體增長0.58%，但對華出口下滑19.86%，大豆、石油、石油氣、廢銅、棉花和機動車這六項產品尤其受到重創。

石油：與2018年4個月相比，美國的石油出口總值下降額最大，從30億美元減少至5.1307億美元，減少24.9億美元。2018年中國佔美國進口石油總額11%。2019年截至目前，中國的進口只佔2.6%。對美國來說，壞消息是82.93%的降幅還不是6種貨品中最大的。

石油氣：儘管石油出口總值下降額最大，但按百分比計算，下降幅度最大的是包括液化天然氣在內的石油氣。今年1至4月，美國對華出口石油氣總值下降87.03%，減少6.4147億美元，在所有六種產品中排第三。對華出口佔美國石油氣整體出口的比例從2018年的6%下降到0.98%。

廢銅：另一個大輸家是美國對華出口的廢銅。其實，它與貿易戰並不真有太大聯繫。中國以前是美國多種廢棄物的傾倒場，從廢紙到廢銅、廢鐵、廢塑料等。但中國已不再有意接受大量廢棄物進行回收，因此與2018年同期相比，美國對華出口廢銅在今年首4個月下降72.91%，減少了4.7979億美元。

棉花：美國棉花2019年對華出口下降48.33%，出口總值減少額為2.8994億美元。其中部分原因要歸結於貿易戰，但另一原因是中國從服裝製造業轉向更加高端的製造業，給越南、印度、巴基斯坦、孟加拉國和其他國家機會。

汽車：美國的汽車出口總值下降5.7652億美元，或許不能直接或完全歸結於對華貿易戰，但肯定也未從貿易戰中獲益。部分原因是，隨着貿易戰從2018年開始升溫，寶馬（BMW）決定將一部分製造產能從美國南卡羅來納州轉移到中國，以使組裝線更接近日益增長的消費者群體。這方面下降幅度相對小一些，為19.86%。

大豆：提到受貿易戰影響的美國出口產品代表，無疑便是大豆。今年1月至4月，美國出口至中國的大豆產品總額減少7.1384億美元，僅次於石油，減幅度為27.49%。2018年，對華大豆出口佔美國大豆出口總量的18%，在2018年年初，該比例超過50%。

（福布斯）