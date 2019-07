美媒揭中美貿易戰中最受打擊的6種美國商品

中美領導人會晤使得陷入僵局的貿易談判得以重啟,以期結束兩國持續了將近一年的貿易戰。在貿易戰當中,美國有六類出口到中國的產品受到衝擊。

美國《福布斯》網站6月30日發表題為These Six U.S. Exports To China Have Been Particularly Hard Hit By Trade War(《特別受貿易戰痛擊的6種美國輸華產品》)的文章稱,2019年,美國出口總額整體增長0.58%,但對華出口下滑19.86%,大豆、石油、石油氣、廢銅、棉花和機動車這六項產品尤其受到重創。