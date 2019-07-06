埃爾多安突撤換土耳其央行行長　市場或將動盪

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）周六（6日）開除土耳其央行行長切廷卡亞（Murat Cetinkaya）。該國經濟下滑、貨幣里拉匯率波動、高通脹以及政府與央行之間在政策方面意見分歧加深，料是導致他被撤換的原因。新任行長上台後，預計央行有可能大幅減息，屆時市場可能出現波動。

路透社引述政府公報報道，自2016年4月起擔任央行行長的切廷卡亞已被解僱，由副手烏伊薩爾（Murat Uysal）接任。切廷卡亞的任期本在2020年才屆滿。

政府雖沒說明切廷卡亞被解聘的理由，但最近數周外界已在猜測他可能會被炒，因為他不願意減息。央行自2018年9月將基準利率大升625點子至24厘後一直按兵不動，用以此支持里拉。然而埃爾多安希望他以減息提振經濟。

路透社引述另外兩名政府消息人士報道，過去數月政府與切廷卡亞在貨幣政策管理方面的歧見加深。其中一名高級官員說，埃爾多安一有機會就表達他的不滿，而央行6月維持息率不變，有可能是導致總統失去耐性的原因。

一名政府消息人士指出，總統及財政部長都要求切廷卡亞辭職，但切廷卡亞提醒他們有關央行的獨立性以及拒絕辭職。然而無論如何，他還是躲不過離職的命運。

新任央行行長烏伊薩爾在上任後第一次發表講話時說，為了達到價格與金融穩定的目標，溝通會在政府最高層進行。他亦會在往後數天舉行記者會。

（綜合報道）