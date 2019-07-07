【中美貿易戰】日媒：貿戰開打1周年　兩國出口各減約1560億元

中美貿易戰上周六（6日）剛好展開一周年，《日本經濟新聞》估計，雙方出口至今分別損失約200億美元（約1560億港元）。

報道指出，截至2019年4月底，中美共向對方商品加徵3輪關稅，兩國出口貿易額較開戰前銳減200億美元。

報道引述數據顯示，中方對美出口量下降14%，減少180億美元，約佔對美出口全年貿易額的3%；美國對華出口量則縮水達38%，貿易額減少230億美元，約佔全年對華出口額的15%。截至現時為止，近半中國對美出口貨品，以及70%美國對華出口貨品被加徵關稅。

報道指，美國2018年7月起對中國出口開始迅速滑落，到了年底對中國的出口甚至比一年前減少近40億美元。中國對美出口所受的影響則在4個月後才顯現，截至今年初同樣大減逾40億美元。美國彼德森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，影響出現時間差距的原因是中美出口商品類型有別。

中美目前維持對互徵關稅，導使雙方的出口商均面臨壓力，美國商業咨詢顧問公司貝恩（Bain & Company）副總裁蓋澤（Mattias Geise）表示，原先持觀望態度的企業紛紛開始調整供應鏈。例如為蘋果公司（Apple）生產Airpods耳機的歌爾聲學（Goertek）也將斥資2.6億美元（約20.2億港元）在越南北部設廠。