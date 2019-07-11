華為將遭遇強大競爭 美製定戰略欲在5G技術超越中國

美國商務部正在召開年度大會，中國對美國家安全構成的威脅成為討論主題。美官員稱，美國政府已經制定計劃，將轉向私人資本，要在5G電信技術上超越中國，打破中國的優勢地位。

中國華為公司是世界上最大的電信設備供應商，在全球5G建設中佔據重要地位。（VCG）

據香港《南華早報》7月11日報道，美國商務部工業和安全局10日組織召開了年度出口管制大會，在當天的討論中，中國對美國國家安全與在全球電信行業的企業競爭力構成的威脅成為主題。





此次會議為期三天，美國國防部與商務部官員參加了此次會議。這些美國官員稱，美國政府已經正在推動私人資本發揮槓桿作用，加快美國5G技術的發展。





美國國防部負責產業政策的代理副助理部長斯泰普爾頓（David Stapleton）表示，美國公司是被引誘進入中國的，他們承諾可以進入一個有着14億消費者的市場，但技術轉讓卻導致了在同一技術領域的競爭。「他們後來被迫退出了中國市場，現在回到美國後正與那些相同的中國企業展開競爭。」





斯泰普爾頓與商務部的康斯托克（Earl Comstock）表示，美國政府將鼓勵擴大與日本、墨西哥、印度與歐洲企業的合作，來研發生產5G設備，彌補美國生產商試圖在中國擴張所浪費的時間。





斯泰普爾頓説，中國對本土科技企業提供金融等方面支持，需要華盛頓以與風險資本、私募股權與資產管理合作等方式做出迴應，以刺激美國5G技術的發展。



他説，美國政府2018年在研究和發展方面投入了1,250億美元。目前，華爾街至少有3,000億美元的儲備，準備迅速投入使用。





中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商，遭到美國以國家安全風險為由進行打壓。5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，將限制中國電信業巨頭華為公司在美國銷售其電信設備。特朗普政府稱中國企業有義務幫助北京進行間諜活動，將華為與68家子公司列入禁止與美國公司做生意的黑名單。





特朗普當地時間6月29日在日本大阪與中國國家主席習近平舉行會晤後召開新聞發佈會，宣佈將允許美國企業繼續向華為銷售產品。但華為迄今仍未被從美黑名單中除名。





美國商務部7月3日表示，由於華為仍列在黑名單上，政府審查美國企業出口產品予華為的許可證申請時，將按最高國家安全審查處理。





美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月9日稱，美國將向希望向華為出售技術的美國公司發放牌照，前提是出售的技術不會危害國家安全。





羅斯稱，華為將繼續留在商務部的實體名單中，意味着希望向華為出售美國技術的公司首先必須申請牌照。

