「約翰遜式脱歐」或觸發英鎊匯率急挫　通脹率翻倍

約翰遜（Boris Johnson）7月24日正式入主首相府，承諾將帶領英國10月31日正式脱歐，強調不會有「如果和但是」，意味有機會在無協議的情況下脱歐。有分析員估計，無協議脱歐會導致英鎊匯率急挫，甚至跌至與美元一兑一的水平，繼而觸發通脹。

2016年脱歐公投前，英鎊兑美元匯率約為1.50，現時已下跌至1.25以下的水平。專家估計，約翰遜出任首相，加上距離脱歐期限愈來愈近，匯率有機會跌穿1.20，甚至更低。

瑞銀集團（UBS）英國利率策略主管萊思（John Wraith）指，無協議脱歐的風險日益增加，雖然最有可能發生的情境仍是有協議脱歐，但英鎊大跌兩成仍非沒有可能。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，無協議脱歐下，英鎊兑美元或跌至1.00至1.10，如雙方達成協議，英鎊兑美元仍或跌至1.10至1.20。

英國政府估計，無協議脱歐引發經濟衰退，本地生產總值（GDP）在2020年底前將縮減2%。英鎊匯率急挫導致進口貨品較昂貴，使價格上升。萊思表示，如英鎊跌至與美元一兑一的水平，通脹率將翻倍，達4至5%。

屆時英國亦要面對另一個問題，就是很多英國企業仍須支付美元，營商成本將大幅上漲。維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）曾指，英鎊兑美元一兑一將會是維珍集團的災難，或會減少在英國的投資。

（美國有線新聞網絡）