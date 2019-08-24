鮑威爾沒承諾減息　特朗普批美聯儲局主席「不作為」

外界本來相當關注美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）8月23日的講話，然而導致當天市況波動的卻是美國總統特朗普（Donald Trump）一口氣發布的十多條Twitter推文。

鮑威爾稱聯儲局將「酌情採取行動」（act as appropriate）以維持美國經濟擴張，但未有暗示是否會進一步減息。特朗普其後發表強硬言論，鮑威爾領導下的聯儲局如往常一樣，在振興國家經濟方面無所作為。

鮑威爾在懷俄明州傑克遜霍爾（Jackson Hole）舉行的聯儲局年度會議上發表講話時表示，美國經濟面臨「重大」風險，包括貿易糾紛、混亂的英國脫歐、香港的緊張情勢，以及全球經濟放緩的跡象。

他指出，美國本土經濟處於「有利的位置」，但在講話中強調儲局應對貿易問題的能力有限，亦指出官員需「透視」短期動盪，不去為市場廣泛預期以及特朗普所要求的減息步伐或深度進行背書或暗示。

鮑威爾這番話讓投資者失望。他們原預期儲局在9月減息，今年或還會再減好幾次。儲局在7月議息會議上宣布減息，鮑威爾指這是周期中的一次調整。

美國聯儲局主席鮑威爾承受來自市場和特朗普的雙重壓力。（視覺中國）

鮑威爾拒減息 特朗普推文抨擊

面臨特朗普和市場要求減息的壓力的鮑威爾稱，「最近沒有先例可對當前形勢的政策回應進行指導。」他還說，貨幣政策「不能為國際貿易提供一個現成的規則手冊。」

特朗普在一連串推文中，表達對儲局不作為感到憤怒，並反問說美國最大的敵人是鮑威爾還是中國國家主席習近平。他在推文中要求「我們偉大的美國公司立即開始尋找中國的替代選擇。」

特朗普這番話導致市場急挫，道指下跌逾600點。他在美股收市後回應中國的關稅措施，公布美國對中國貨調升稅率。

市場對鮑威爾的講話反應平平，特朗普在Twitter推文是導致股市下跌主因。當天美債價格上漲、孳息率跌至當日低點。