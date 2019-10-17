近期中國經濟急劇趨緩引來各方矚目。早在今年7月29日，中國國家主席習近平在中南海召開黨外人士座談會，就當時經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見和建議，屆時中國經濟下行壓力加大的討論就提上日程。

李克強在陝西召開經濟座談會，坦言中國當前經濟面臨的壓力。（中國政府網）

而近期中國經濟更是面臨加速放緩的趨勢。9月15日，中國國務院總理李克強在訪問俄羅斯期間接受媒體採訪時稱，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，「中國經濟也面臨一定下行壓力」，但他同時強調中國經濟發展有巨大的「韌性、潛力和迴旋餘地。」

而在10月14日，李克強在西安召開部分省部級負責人經濟形勢座談會坦誠，儘管中國經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進，但「當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，中國國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足」。中國官方對經濟形勢的判斷不容樂觀。

而中國陸續公布的季度經濟數據也印證這一擔憂。從最新的CPI和PPI數據來看，中國經濟的結構性問題仍然嚴重。9月份全國居民消費價格（CPI）按年上漲3.0%，其中食品煙酒價格按年上漲8.4%，显示供应不足；9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降1.2%，表明需求仍然疲弱。無論是供應還是需求都顯示中國經濟下行壓力非常大。

從進出口數據來看，今年前三季度中國外貿進出口總值22.91萬億元人民幣，按年增長2.8%，數據很不理想。尤其是，9月份進出口數據出現十分罕見的全面負增長。9月當月的進出口總值2.78萬億元人民幣，下降3.3%。其中，出口1.53萬億元，下降0.7%；進口1.25萬億元，下降6.2%。而數據還顯示今年進口在3、5、6、8、9月都出現了按年負增長，且降幅不斷加大。

另外，從投資、消費數據，以及工業生產和服務業的數據看，各方面的增速都有明顯的下滑。而從對中國社會的觀察來看，儘管出現新的發展動能，但中國企業整體的產出和利潤在降低，部分企業面臨持續的低迷、民間投資者信心不足，投資放緩、債務增加，消費者捂緊錢包，消費放緩，就業承受的壓力空前升高，中國經濟正面臨一個複雜的下行周期。

外界經濟分析機構也對中國經濟下行危險做出警示。此前，國際貨幣基金組織（IMF）表示曾判斷，中國到目前為止的政策足以使經濟增長在2019至2020年穩定下來。但新的外部不確定性提升也加劇了中國經濟放緩的壓力，IMF在本月15日再次下調中國今明兩年增速預測0.1和0.2個百分點至6.1%和5.8%。

中國經濟下滑的趨勢從2012年開始就已開始。自此，中國經濟增長從持續了10年的9%以上的高速增長開始逐年放緩，6年後下滑至2018年末的6.6%。而今年以來下滑趨勢仍沒有扭轉，第一季度增長6.4%，第二季度增長6.2%，而大多數分析預測，中國第三季度經濟增長會跌至6%甚至5.7%的歷史新低。

無論是從經濟數據、市場表現，還是從中國政府的表態，以及社會輿論的反應來看，本輪中國經濟的下行壓力空前加大。因此包括IMF在內的不少機構建議，若中國經濟出現顯著放緩，需考慮實行額外的政策放鬆措施，以防止中國經濟出現「硬着陸」的風險。當然，IMF也指出任何刺激政策都應該放眼於向低收入家庭的財政轉移支付，而不是大規模基建支出。