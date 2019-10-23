美債收益率曲線恢復正常　專家警告美國經濟未脱險

美國債券市場3個月到10年期的收益率曲線倒掛逾兩月後，恢復正常，但專家警告不可靠，背後原因揭曉。

路透社消息稱，美國債券市場3個月到10年期的收益率曲線倒掛現象在10月11日恢復正常。

當天美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室與中國副總理劉鶴會晤現場宣布，達成「實質第一階段貿易協議」共識；提振了投資者對長期收益環境的樂觀預期。

但美國聯邦儲備銀行（美聯儲）舊金山區總裁戴利（Mary Daly）10月11日在洛杉磯對媒體表示：「在這種低利率環境下，收益率曲線解除的警報迹象，可能不像過去那麼可靠。」戴利指出：「我認為，正常收益率曲線出現特殊變化，卻可能不像以往那樣說明問題，這背後有原因。」

美聯儲在技術層面助了特朗普一臂之力。10月11日，美聯儲宣布將開始以每月600億美元的速度購買短期公債，以增加貨幣市場流動性。美國有線電視新聞網（CNN）9月7日曾發表題為《特朗普私底下對經濟有一些擔憂，儘管公開表現得很自信》的文章稱，有六名熟悉情況的消息人士透露，特朗普私下已經開始對美國經濟表現這個自己最大的政治籌碼感到擔憂。最近幾個星期，特朗普下令讓助手們加緊提上日程，拿出措施來提振美國人民對經濟的信心。

不斷降息的美聯儲，已在金融政策上同特朗普政府走到一起。

分析師對路透社稱，美聯儲的購債舉措提振了短期公債的價格，導致短期收益率陡然下降。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達克（Gregory Daco）強調稱，美聯儲開始降息後，收益率曲線常常會趨陡；而值得注意的是，收益率曲線不是非得倒掛才預示着經濟衰退，因為在經濟下滑信號已經變得明顯。

政治調研公司TS Lombard的宏觀策略師赫恩（Nikol Hearn）亦提醒稱：「不能保證我們已處於安全區。未來幾年可能會發生很多事情。」

早在8月14日，美國2年期和10年期國債收益率曲線自2007年來首次倒掛，美股道指聞聲暴跌800點。美國彭博社消息指出，國債收益曲線倒掛是美國過去七次經濟衰退的先兆。

特朗普當天發佈日常消息時，甚至假借中國國家主席習近平和會晤的關鍵詞，提振投資市場。特朗普在Twitter上說：「我和中國習主席很熟，他是個偉大的領袖，受人民尊重。在這個『艱難的行業』裏，他仍然是個好人。對於習主席想要快速而人性化地化解香港問題，我完全沒有疑慮，他能做到。私人會晤嗎？」