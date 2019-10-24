美國該醒醒了　中俄在經貿上有一個共同發力點

當美國總統特朗普圍着對中國和歐洲的貿易問題上打轉時，中國和俄羅斯不約而同地盯上同一個地區。與該地區當前的貿易份額還不值得一提，不過美國要當心日後不要為丟掉這塊「肥肉」而遺憾。

俄羅斯衛星通訊社10月23日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）呼籲在4至5年內將俄羅斯與非洲國家的貿易額擴大一倍。他是在「俄羅斯-非洲」經濟論壇全體會議上發表上述言論。

普京還指出，非洲正在推動的一體化進程為俄非合作增添了機遇。他表示，俄羅斯希望擴大在非洲的存在。

普京與習近平心裏所想的一樣都希望擴大在非洲的存在。（VCG）

「俄羅斯-非洲」峰會與經濟論壇於10月23日至24日在索契舉行。非洲54個國家的領導人受邀與會。峰會的聯合主席國為俄羅斯和埃及。

毛里求斯代總統在接受採訪時表示，毛里求斯希望「在不久的將來」與歐亞經濟聯盟簽署一項自貿協定。就在不久前毛里求斯與中國簽署了中非首個自由貿易協定。毛里求斯代總統在10月23日至24日索契俄非峰會前夕做出上述表示。

俄羅斯專家稱，中國在非洲的存在現在比其他任何國家都要廣泛得多。這是最大和最始終如一的投資者。毛里求斯希望中國擴大投資，獲得貿易優惠。毛里求斯將中國視為一個有着巨大合作機會的合作伙伴，一個願意維持穩定的合作伙伴。該專家預測，與中國簽署自由貿易協定的非洲國家的數量還將增加。

中國目前正在與27個國家進行有關12個自貿區的談判。其中即包括建立新的自貿區，也包括升級現有的自貿區。例如，正在進行簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》的談判，其中涵蓋亞太地區16個國家。還計劃簽署中日韓自貿協定以及中國-挪威、中國-斯里蘭卡、中國-以色列自貿協定。目前中國正在與韓國、巴基斯坦、新西蘭等國就進一步加大現有自貿區自由化程度進行談判。