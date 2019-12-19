中韓合作增加　百度委託Samsung生產AI半導體

韓國《朝鮮日報》12月19日報道，三星電子（Samsung Electronics）受中國最大的網絡搜索引擎企業百度的委託，將從2020年開始生產高性能人工智能（AI）半導體。

中韓近期的交流合作呈現逐步增加的趨勢。（VCG）

報道稱，三星電子為了在代工廠（半導體委託生產）領域佔據首位，除了現在的主力產品手機晶片以外，還要將事業領域擴大到在雲服務和超級計算機等應用領域正大幅增加的AI半導體生產。

三星電子方面18日表示，「自2020年初開始，將利用三星14納米工藝進行百度開發的AI晶片『崑崙（KUNLUN）』的批量生產」。不過，三星方面並未公布具體產量。

報道稱，三星電子與百度從AI半導體的開發到商用化階段都進行了密切合作。三星電子集中開發可以穩定運行AI晶片的技術。因為搭載AI晶片的超級計算機或大容量服務器耗電量和數據處理量遠比智能手機、普通電腦的要多。

有聲音認為，隨着中國外長王毅時隔四年多再次訪韓讓中韓關係回暖走向進一步明確，中韓兩國的經濟合作正在全面擴散中。

12月4日至5日，王毅時隔五年半再次訪問韓國。中國駐韓大使館向韓國前任現任國會議員、高層官員、企業家、媒體人士等100多名「友好人士」發出「5日與中國外交部長王毅共進午宴」的邀請。王毅的這一行程受到外界關注。有聲音認為，這是中國政府重新重視中韓經濟合作的「信號」。

韓國《中央日報》認為，中國加強與韓國的經濟合作，這是兩國共同利益的需要。在中美貿易戰的影響和中國勞動力成本增加等多重因素下，越來越多的企業撤離中國，分流到東南亞、台灣等投資環境相對較為安定的地方。這對於中國而言，是真正的危機所在。為了克服被外界資本孤立的危機，中國與受日韓貿易戰影響經濟發展受阻的韓國攜手合作，是改善經濟現狀、實現雙贏的一種有效途徑。