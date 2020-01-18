IMF評中美貿易協議：兩國解決貿易爭端長路漫漫

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）1月17日指出，中美簽署第一階段貿易協議雖然是向前邁進重要一步，但在解決兩國貿易爭端上，前面尚有漫漫長路。

她當天在彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）發表的演說中指出：「貿易（戰）停火不同於貿易和平。」她說，中美貿易首階段協議是邁出重要一步，但警告說「在修補全球兩大經濟體的裂痕方面，前面有更多工作要做。」

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃認為，國際貿易增長減少，更大部分是因為不確定性影響商業投資。圖為她2019年11月21日出席在中國北京舉行的「1＋6」圓桌對話。（Reuters）

格奧爾基耶娃表示，IMF預期美中貿易協議將確保中國2020年國內生產總值（GDP）增長約6%，不會低過這個水平。她本周與中國副總理劉鶴會面時，已將這項看法與他分享。

她說IMF之前估計全球貿易緊張會導致全球經濟增長減少0.8%，或7000億美元。但當中僅三分之一是緣於關稅，更大部分是因為不確定性導致商業投資放緩。她在演說中指出：「如我得為新的10年確定一個主題，那將會是不確定性增加。」

格奧爾基耶娃在出席這活動時拒絕提供組織經調整的全球經濟預測，稱它會在20日舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）上公布。