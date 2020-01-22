特朗普向歐洲開戰　用對付中國招數威脅對歐洲車徵高關稅

美國總統特朗普21日在達沃斯世界經濟論壇上再威脅要對銷往美國的歐洲汽車加徵高關稅，他表明如果美國與歐洲的貿易協商不如他的意，他將採取強硬戰術。

在特朗普與中國，以及加拿大和墨西哥確定貿易協議而得分的幾天後，特朗普立刻把歐洲當成保護主義貿易戰的新戰場。

美國財長姆努欽也警告，意大利和英國若對Facebook和Google等大科技公司課稅，可能面臨美國的懲罰性關稅。法國總統馬克龍日前同意延後對美國科技公司課徵「數碼稅」，以避免美國的懲罰性關稅。

美國以關稅要脅，顯示美國與歐洲日益分歧，雙方領袖雞同鴨講。特朗普堅持討論新的貿易協議，歐洲領袖則強調對氣候變遷採取行動和合作。

特朗普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）展開一對一會談前表示：「我們要談一個大的貿易協議。我們已談了一陣子，希望能有一些成果。」

特朗普與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）展開一對一會談。（AP）

《紐約時報》指出，過去70年美國和歐洲盟友攜手在全球提倡民主和資本主義，如今在貿易、氣候變遷、稅、私隱權、伊朗和國防經費上都意見相左，而特朗普繼續用關稅向歐洲領袖施壓，以達到他的要求。

特朗普拿出對付中國的戰術，他之前威脅說，如果德、法、英不正式宣布伊朗違反2015年達成的核協議，他就對歐洲銷往美國的汽車課徵25%關稅。這些美國盟友最終向特朗普低頭，上周宣布伊朗違反核協議。

特朗普也用同一招讓法國延後徵「數碼稅」。特朗普之前揚言，除非法國不按計劃對全球營收達7億5000萬歐元的科技公司加徵3%「數碼稅」，他將對價值240億美元的法國葡萄酒和其他商品課徵百分之百關稅。

財經界領袖原本冀望特朗普會在達沃斯宣布，美國不僅對中國，也對歐洲降低貿易緊張關係。但特朗普表明，他的新焦點是與歐洲達成範圍很廣的貿易協議，而且他不會把關稅拿下談判桌。他在會晤馮德萊恩前告訴《華爾街日報》：「他們知道，如果他們和我們不達成公平的協議，我會對他們加徵關稅。」

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