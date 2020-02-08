【武漢肺炎】疫情切斷供應鏈打擊中國市場　旅遊業承受重挫

新型冠狀病毒疫情持續。多國採取不同程度的防疫措施，包括實施旅遊限制，阻止病毒跨境傳播。疫情尚未結束，不過對全球經濟的影響已經慢慢浮現，也如雪球般愈滾愈大。

蘋果供應鏈不單受影響，公司在中國的零售業務也因為多間分店關閉而面臨挑戰。（美聯社）

供應鏈遇阻 骨牌效應牽連全球

面對嚴峻的疫情，跨國企業不得不暫停在中國的生產線。空中巴士（Airbus）已經停止在天津的生產線。公司原定每月生產六架A320飛機，停工定必影響飛機製造商的產量。豐田、通用汽車和大眾汽車等製造商亦暫停在中國的生產。

全球供應鏈一環扣一環，其中一環遇阻，便如骨牌效應引起連串影響。由於中國工廠停工，未能供應汽車零件，韓國現代汽車也被迫暫停生產線。日本經濟再生擔當大臣西村康稔指，疫情打擊工廠的生產和公司的盈利。例如在武漢擁有三間工廠的本田一再押後復工日期，最快2月17日才能重投生產。

蘋果公司在武漢也有供應商。公司指，部份供應商工廠將押後復工，由1月底推遲至2月中。據指，蘋果主要供應商富士康已經暫停大部份在中國的生產工作。

上海和香港的迪士尼樂園先後停業。公司估計，如果兩地的樂園持續停業兩個月，損失將達1.75億美元。（美聯社）

大城變死城 中國零售市場慘淡

為了避免病毒傳播，很多人都選擇留在家中，少去人多擠迫的地方。重災區武漢封城後，街上更是人跡罕至。零售業自然首當其衝，大型連鎖店紛紛停業。運動品牌Nike和Adidas，以及服裝品牌H&M、Gap和Hugo Boss部份分店也暫停營業或縮短營業時間。家具品牌IKEA、快餐店麥當勞和咖啡店星巴克也無一倖免。

時裝品牌Burberry指，疫情打擊中國內地和香港對奢侈品的需求。品牌在中國內地擁有64間分店，其中24間已經關閉，其他分店亦縮短營業時間，不過人流仍然顯著下跌。行政總裁戈貝蒂（Marco Gobbetti）表示，難以估計情況將持續多久，但對公司的策略有信心。公司股價已經從1月中高位下跌逾一成。

在韓國首爾著名景點南大門市場，有工人身穿全套保護進行消毒。（美聯社）

航班停飛中國 旅客取消行程酒店

疫情迫使多國實施旅遊限制，全球旅遊業也遭到拖累，不少旅客也取消行程和酒店預訂。中國旅客人數近年急增，由2000年的1050萬升至2018年的1.5億，對全球旅遊業舉足輕重。旅遊數據公司OAG指出，30間航空公司已經暫時前往中國的航班，單是本周已經有2.萬航班取消。

日本、泰國和印尼峇里（Bali）等中國旅客熱門旅遊地點同時遇到病毒和經濟重挫。泰國已經錄得25宗新型肺炎確診個案，旅遊和體育部長Pipat Ratchakitprakan向美聯社表示，預計直到6月將損失97億美元來自中國旅客的收入。印尼有旅行社協會指，單日已經有1萬中國旅客取消到峇里的行程。

郵輪假期原本是不少亞洲人旅遊度假的新興選擇，但因為「鑽石公主號」出現最少64宗確診個案，郵輪上的公共衛生問題面臨考驗。嘉年華（Carnival）和皇家加勒比海（Royal Caribbean）郵輪公司取消約20個中國行程，很多船公司也拒絕曾到訪中國內地或香港的旅客。

雖然過往的經驗證明，旅遊業和整體經濟總會隨疫情結束而逐漸復甦，但所需的時間卻難以估計。