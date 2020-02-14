【武漢肺炎】航空公司劈價促銷　日本成田飛中國上海單程僅106元

新型冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續擴大，目前中國全省總計共有近6萬宗確診病例，全球1357死亡，受疫情影響，中國進出航班大幅減少，旅遊和航空業者皆受衝擊。日前，中國航空公司春秋航空的票價則大幅降低，從日本成田飛往上海的單程票價降至約1500日圓（約106港元），而日本佐賀縣飛往西安的單程票價更下殺到99日圓。（編按：截稿前春秋航空網站已沒有這個組合的機票發售。）

根據日媒livedoor news報道，航空業受到這波疫情影響嚴重，愈來愈多人開始避免搭乘飛機，深怕在封閉空間內受到感染，因此機場人潮也銳減，有位40歲經常飛往泰國曼谷的男子表示在成田機場內很少有中國人徘徊，且超過90％的人都戴口罩，包括機場工作人員、商店店員、機艙服務員等幾乎所有人都戴著口罩，感覺相當怪異。

而在中國航空公司的櫃枱幾乎空無一人，只有戴着口罩的工作人員，而中國航空公司面對這次疫情也大幅減少飛往中國的航班數量，並將票價大幅下降，中國春秋航空從日本佐賀縣飛往西安的單程票價下殺至99日元，而中國吉祥航空則是取消了從11日至28日從成田飛往上海的航線。

另外，在泰國曼谷的廊曼國際機場以往有許多往返中國的廉航，現在卻大幅減少，一位SIM卡銷售攤位的員工表示：「中國人幾乎消失了，整體氣氛大不如前，我們的銷售也遇上困難了。」

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