【武漢肺炎】白宮：美首季GDP或因疫情下降0.2至0.3個百分點

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受霍士商業新聞台訪問時說，新型冠狀病毒引致的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，可能會令到美國第一季本地生產總值（GDP）下調0.2至0.3個百分點。

美國白宮經濟顧問庫德洛2月15日接受美國霍士商業新聞台訪問時表示，該國經濟增長會受疫情影響。圖為2月7日他在美國白宮接受電視訪問時的講話。（AP）

美國政府暫沒公開說會為疫情推出提振經濟措施，然而庫德洛擬在11月美國舉行大選前推出一些計劃，英國路透社2月15日的報道指出，這會有助總統特朗普（Donald Trump）競選連任。

他15日在訪問中說：「我們會想讓中產減稅10%，而我會想加強以及將其他減稅措施永久化。」他說這個安排或在9月某個時間推出。

庫德洛12日對CNBC說，白宮計劃在2020年稍後披露一個進行額外減稅、名為「減稅2.0」（Tax Cuts 2.0）的計劃。他說計劃仍在處理中、需時多月，會在特朗普競選活動來到較後的時間推出。他說用這個計劃協助中產經濟增長，「這仍是我們的目標」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）14日引述一些對有關討論知情的華府官員，指出華府的方案中，除建議中的減稅措施，亦考慮加入鼓勵美國家庭投資股市的做法。

這是華府在考慮中的許多新減稅措施之一：此舉讓一部分家庭收入可免稅，目的是鼓勵住戶在傳統401K退休金計劃之外進行投資。多名官員描述過的一種假設情況下，一個收入達20萬美元的家庭或會因此投資1萬。不過官員說這些數字是可變的。