【武漢肺炎】日本第四季度GDP挫逾6%　受疫情影響新一季恐更差

日本公布2019年10月至12月期國內生産總值（GDP）在剔除物價變動影響後，較上季度下降1.6%，換算為年率下降6.3%。這是相隔5個季度再錄得負增長，亦創2014年來最大跌幅。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，有擔心日本2020年第一季度經濟會繼續轉差。（Getty）

日本內閣府2月17日公布GDP最新數字，2019年10月至12月期國內生産總值，年率為下降6.3%，是2014年4至6月（下降7.4％）以來的新高。

從個別項目來看，個人消費實際下降2.9％，時隔5個季度下滑。分析認為是10月增加消費稅，市民購買意欲減弱，拉低個人消費所致。同時亦因受暖冬及10月初接連發生的颱風影響，家電及各種消費均減少。

進出口貿易受中美貿易戰的外圍因素影響，出口減少0.1%，進口亦減少了2.9%。

分析指出，日本在新一季度或會面臨更嚴峻的考驗。在新型冠狀病毒的影響下，中國旅客正大幅減少，連同2019年因日韓磨擦減少的韓國旅客，將進一步拖累日本在2020年首季的經濟增長。

官房長官菅義偉表示，因增加消費稅導致的短期消費放緩是可預見的，政府將密切留意新型冠狀病毒疫情對日本的影響，作出經濟政策準備。