【武漢肺炎】波及5大經濟體　數國處衰退邊緣　專家預測極悲觀

受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，美國股市三大指數周一（24日）暴跌，問題是，金融市場為何到現在才對疫情有強烈反應？美國有線電視新聞網絡（CNN）分析，中國以外的主要經濟體韓國、日本和意大利相繼淪陷，德國的生產也受衝擊，導致市場出現恐慌性賣壓。

CNN分析，韓國、日本和意大利相繼出現數百例新冠肺炎確診病例，粉碎了迅速復甦的希望，這波疫情已嚴重衝擊全球供應鏈並打擊企業利潤。

報道說，汽車、電子產品和機械的主要生產國韓國，累計已有900多宗新冠肺炎確診病例；意大利上周開始大量出現新冠肺炎確診案例，至今已累計逾220起，並有7人死亡。意大利當局已關閉義北工業省部分地區的公共建築和學校，並取消多場體育賽事。

加上日本全國通報感染人數已增至數百例（編按：有600多個的郵輪鑽石公主號的乘客及船員）的情況下，全球前12大經濟體中的四個大經濟體正積極控制疫情。第五個大經濟體——德國正處於經濟衰退邊緣。

投資者對於疫情的憂慮，反映在金融市場上。繼美股暴趺千多點後，2月25日本股市也出現類似情況。圖為25日日本東京的一塊電子熒幕顯示日經平均指數的跌幅。（AP）

中國境外病例的激增象徵與新冠病毒的抗爭進入新階段，對企業以及全球經濟增長帶來更大風險。各國官員和企業領袖一直希望中國能採取有力行動，以減緩新冠病毒在全球傳播。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）上周末表示，2020年全球經濟成長可能因新冠肺炎折損約0.1個百分點。IMF也提醒，她還在評估更悲觀的情況，也就是疫情持續擴散，影響經濟成長的時間拉長。

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新冠病毒的傳播，使得經濟成長速度遠低於中國的經濟體承受實質性影響的風險增加。德國、意大利和日本本身已處於經濟衰退的風險中。

雷蒙德・詹姆斯金融公司（Raymond James）資深固定收益策略師吉迪斯（Kevin Giddis）表示，「當這種病毒僅限於中國和其他附近國家時，會被視為亞洲的經濟問題。但現在病毒已傳播到意大利，這已變成歐洲問題，甚至可能是全球問題，可能在未來數月或數年內打亂供應鏈」。

Grant Thornton的首席經濟學家斯旺克（Diane Swonk）24日在Twitter說，愈來愈多經濟學家達成共識，認為因應新冠肺炎疫情，美國聯儲局可能必須最早於下個月調降利率。她表示，「對健康來說，這波疫情或許不算是大流行病，但對經濟來說確實如此」。

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