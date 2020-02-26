武漢肺炎│美媒：特朗普對美股大跌暴怒　警告官員勿嚇壞投資者

美國媒體引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）私下對美國股市暴跌感到憤怒，他認為美國政府衛生官員的警告嚇壞投資者。

特朗普認為官員的警告嚇壞投資者

據美國《華盛頓郵報》2月25日報道，特朗普除了在公開場合淡化他認為肺炎疫情對美國的影響外，並沒有公開談論太多關於冠狀病毒的事情。而私下裏，據兩名了解總統想法的人士透露，特朗普對美股的下跌感到憤怒。

這兩位不願公開姓名的人士透露，特朗普警告其助手，不要預測病毒的影響，因為擔心股市會進一步下跌。助手們說，過去兩天裏，特朗普雖然一直在印度訪問，但他始終密切關注着美股的下跌，認為美國疾病控制與預防中心（CDC）發出的極端警告嚇壞了投資者。

此外，白宮遏制和控制政府有關疫情信息的努力也受到攻擊。特朗普高度關注股市，並鼓勵助手們不要做出可能導致進一步震動的預測。

助手們說，預計特朗普將在2月26日與官員們談話。由於討論的是私人談話，這些助手要求匿名。

正在印度訪問的特朗普2月24日對美股24日暴跌做出回應。特朗普在Twitter發文稱，在美國，新型冠狀病毒的爆發已經「得到了很好的控制」。

特朗普稱，「我們與每個人以及所有相關國家保持聯繫。美國疾病控制與預防中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）一直在努力工作，非常聰明。」特朗普還表示，「在我看來，股市正開始變得非常好」。

美國多位衛生高官之前警告稱，預計新型冠狀病毒將在美國更廣泛地傳播，並為可能的大流行作準備，呼籲美國人為日常生活受到干擾做好準備，包括學校停課、在家工作和醫療推遲等。

美國疾控中心國家免疫和呼吸系統疾病中心（National Center for immune and Respiratory Diseases）主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）說，該機構預計疫情將持續擴大，並呼籲企業、學校和社區做好應對潛在疫情的準備。