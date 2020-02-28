【新冠肺炎】IMF或調低全球增長　歐洲主要股市下挫百分之三

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情未有減緩迹象，國際貨幣基金組織（IMF）2月27日表示，疫情對全球經濟帶來打擊，因此IMF很大機會下調增長預測。受到有關消息影響，歐洲股市都以跌勢收市。

IMF總裁格奧爾基耶娃（左）認為，疫情毫無疑問帶全球經濟帶來打擊。（Reuters）

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）22日曾暗示，疫情令當局可能下調中國今年的經濟增長至5.6%，比1月的預測下跌0.4百分點，而全球的經濟增長亦下調0.1百分點。

IMF發言人賴斯（Gerry Rice）27日確認組織會下調全球經濟增長預測，並稱當局正準備4月公開新一份世界經濟展望（World Economic Outlook），屆時會有更多細節曝光。

受到疫情影響，歐美股市27日的表現持續下跌，道指開市早段曾跌近千點，其後跌幅收窄。至於歐洲股市方面，英、法、德收市時都跌超過3%。

英國富時100指數收市報6796.30點，跌246.17點，跌幅3.5%。

法國CAC指數收市報5495.60點，跌188.95點，跌幅3.32%。

德國DAX指數收市報12380.01點，跌394.87點，跌幅3.09%。