巿場憧憬減息　美股大幅反彈　道指升近千三點

經歷自2008年金融危機以來最差的一周，美股周一反彈，三大指數午盤漲幅均超過2.7%，巿場憧憬美國聯儲局採取減息手段支撐經濟。道瓊斯工業平均指數收報26703點，1293.96點或5.09%；標普500指數報3090點，反覆升136.01或4.6%；納斯達克指數報8952點，升384.80點或4.49%。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，美國總統特朗普批評聯邦儲備局主席鮑威爾行動緩慢，再次敦促聯儲局減息，消息一度推動道指中段升幅擴大至接近800點。不過，花旗和高盛均認為股巿現在還未到觸底反彈的時候；美國各大銀行的策略師亦警告，現在斷言觸底反彈為時過早。歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）謂，央行準備在必要時調整所有工具，以應對疫情可能擾亂經濟增長。

投資者憂慮疫情對公司利潤和全球經濟的影響，避險意識仍未減退，紛尋求更安全的股票替代品，資金持續流入美國國庫券市場，推高債券價格令孳息率相應回落，10年期美債息早段低見1.031厘，再創歷史新低。

IMF世銀將助成員國應對疫情

另外，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行發表聯合聲明稱，隨時準備協助成員國應對疫情帶來的公共衛生和經濟挑戰，IMF和世銀將盡最大可能，利用緊急融資、政策建議和技術援助，幫助受疫情影響的國家，尤其關注衛生系統最薄弱、人民最易受影響的最貧窮國家。