【新冠肺炎】美國聯儲局減息半厘　特朗普：應減更多

美國聯儲局3月3日以因疫新型肺炎疫情為由，突然宣布減息半厘，道指曾低位反彈，急升逾300點。總統特朗普（Donald Trump）認為，聯儲局應該更多減息空間。

聯儲局在議息會議舉行2周前、毫無預兆地宣布減息的決定，這是自金融危機後，儲局首次在兩個議息會議之間宣布減息。儲局宣布，這主要為了應對新型冠狀病毒帶來日益嚴重的經濟威脅。

消息一出，市場立即飆高，道指曾抽升381點，高見27084點；納指更升高118點，重返9000點水平；標指最多升46點至3136點；不過隨後升幅收窄，已見倒跌。

特朗普其後於Twitter留言提到減息一事，他認為對方應該要提出更寬鬆措施，更重要的是須與其他國家或競爭對手看齊。他指現時美國並非與他們處於相等水平，稱對華府不公平，因此呼籲聯儲局是時間發揮帶領作用，要求更多寬鬆及減息措施。