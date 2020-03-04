【新冠肺炎】姆努欽：美國暫時無意調低對華關稅　歡迎聯儲局減息

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）3月3日表示，華府不會因為2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延而考慮調低對中國進口產品的關稅。

美國財長姆努欽認為，華府會考慮不同方法為受到疫情影響的中小企提供協助，但現時無意考慮調低對中國產品的關稅。（Reuters）

姆努欽3日到眾議院籌款委員會（House Committee on Ways and Means）聽證會，他表示，華府現時沒有考慮調整對華關稅的決定，但會研究一切方案減低疫情對經濟的影響，特別是對中小型企業和部分受到疫情重創的經濟等。

他又指，財政部已經成立工作組調查中小企如何受到疫情打擊，並為對方提出建議度過難關。

就在姆努欽作證時，聯儲局在議息會議舉行2周前、毫無預兆地宣布減息半厘，是是自金融危機後，聯儲局首次在兩個議息會議之間宣布減息。聯儲局指，這主要為了應對新型冠狀病毒帶來日益嚴重的經濟威脅。

姆努欽表示，支持這個「非政治」決定，他亦稱，疫情發展得非常快，但認為情況對經濟帶來短暫衝擊，相信情況與2008年金融危機不同。他呼籲紐約及加州等高稅率州份考慮調低稅率。

特朗普亦提到減息一事，他在Twitter表示，聯儲局應該要提出更寬鬆措施，更重要的是須與其他國家或競爭對手看齊。他指現時美國並非與他們處於相等水平，稱對華府不公平，因此呼籲聯儲局是時間發揮帶領作用，要求更多寬鬆及減息措施。