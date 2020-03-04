七國集團：承諾使用政策手段　實現經濟可持續增長

美國CNBC頻道3月3日指，七國集團（G7）發表聲明，指鑑於新冠肺炎對全球（經濟）增長的潛在影響，G7重申承諾使用一切適當的政策手段來實現強勁、可持續的（經濟）增長，並防範下行風險。惟聲明並未提供具體細節。

聲明提到，「在努力擴大醫療服務的同時，G7各成員國的財政部長已準備好採取行動，包括適當的財政措施，以協助應對新型冠狀病毒，在此階段支持經濟。」

G7亦表示，各成員國央行將繼續履行職責，從而為穩定物價和經濟增長提供支持，同時保持金融體系的韌性。

此外，聲明還提到，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）的有關部門亦承諾，「儘可能充分地使用他們現有的（經濟）手段」。

新加坡華僑銀行財富管理的資深投資策略家梅農（Vasu Menon）表示，這是希望與恐懼之間的拉鋸戰。各國央行對於出台潛在的刺激政策抱有希望。他說：「問題是，他們將做什麼？貨幣政策已經很寬鬆了，利率很低了。」

美國聯儲局3日宣布降低聯邦基金利率半厘至1%-1.25%，以應對新型肺炎疫情為經濟活動帶來的風險。同時將超額準備金率（IOER）下調半厘至1.1%。

聯儲局表示，美國經濟基本面仍然強勁，但新型冠狀病毒對經濟活動構成了持續變化的風險。鑑於這些風險，以及聯儲局要實現最大就業和價格穩定的目標，聯邦公開市場委員會3日決定將聯邦基金利率的目標範圍降低0.5個百分點，至1.00%-1.25%。委員會正在密切監測事態發展及其對經濟前景的影響，將採用工具並採取適當行動支持經濟。