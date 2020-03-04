聯儲局緊急減息美股坐過山車　歐美股市表現不一

美股3日低開，道指早段一度下跌逾300點。聯儲局宣布因應疫情緊急降息半厘後，美股短線上漲後突然掉頭回落。其中道指不但蒸發日內最大近400點的升幅，更下跌逾600點，分析師對情況感到憂慮。

美國聯儲局主席鮑威爾3月3日出席記者會，討論有關儲局突然宣布減息的決定。他指美國經濟基本面仍強，惟疫情將在一段時間內帶來經濟壓力。（AP）

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在宣布減息後表示，聯儲局認為經濟前景面臨風險，因此採取行動減息。

截至當地時間3日下午1時30分，道指報26140.37點，跌562.95點，跌幅2.11%。納指報8765.49點，跌186.37點，跌幅2.09%。而標普500指數報3030.04點，跌60.19點，跌幅1.95%。

至於歐洲股市的表現方面，三大指數都以升幅收市，英國富時100指數報6718.20點，升63.31點，上升0.95%。巴黎CAC指數報5393.17點，升59.66點，升幅1.12%。德國DAX指數報11985.39點，升127.52點，升1.08%。

外匯交易機構Caxton Fx認為，聯儲局迫於市場壓力再次降息，如果股市仍以下跌收場，或會引起一場「大屠殺」。

美股在2日出現歷史性反彈，道瓊斯工業平均指數上漲近1300點，創史上最大單日上漲點數，當日收高5.1%，錄得10年來最大單日百分比漲幅。標準普爾500指數收高4.6%，納指收高4.5%。

而在2日的交易前，美國股市已連續多個交易日下跌。一些投資者對此認為，如果沒有央行的強力政策措施支持，美股2日的上漲趨勢將很難延續下去。此外，投資者亦懷疑過去六天美股連續下挫的交易趨勢尚未結束。