美股未能靠聯儲局減息起死回生　道指收市跌近800點

美股在3月2日經歷「大奇迹日」大幅反彈後，3日的交易未能保持升勢。即使聯儲局因應新型肺炎疫情宣布緊急減息半厘，刺激三大指數上升，惟之後無以為繼，表現反覆，最終收市都錄得跌幅。

美股在3月3日開市早段受聯儲局突然減息刺激，三大指數一度上揚，可惜一眾華爾街股票交易員未能笑到最後。（Reuters）

道指曾升近400點，但之後掉頭回落，中午過後交易時段的跌幅徘徊在500至900點之間，最終收市報25917.41點，下挫785.91點，跌幅2.94%。

納斯違克指數收市報8684.09點，跌268.07點，跌幅2.99%。

標普500指數收市3003.37報，跌86.86點，跌幅2.81%。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在宣布減息後表示，聯儲局認為經濟前景面臨風險，因此採取行動減息。

外匯交易機構Caxton Fx認為，聯儲局迫於市場壓力再次降息，如果股市仍以下跌收場，或會引起一場「大屠殺」。

而在2日的交易前，美國股市已連續多個交易日下跌。一些投資者對此認為，如果沒有央行的強力政策措施支持，美股2日的上漲趨勢將很難延續下去。此外，投資者亦懷疑過去六天美股連續下挫的交易趨勢尚未結束。