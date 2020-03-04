【美國大選】拜登在超級星期二贏得驚人勝利　美股早段大漲

在3月3日美國大選的「超級星期二」中，14個州進行了初選投票，而美國前副總統拜登（Joe Biden）逆襲，贏得驚人的勝利，美國股市大漲。

3月4日，美國三大股指早段集體上漲。截至香港時間晚上11時左右，道瓊斯工業平均指數上漲448點，漲幅1.7%。標準普爾500指數上漲1.4%，納斯達克綜合指數上漲1.3%。

而前一天晚上，美國3月3日「超級星期二」的投票結果陸續出爐，結果顯示，拜登贏得了9個州的勝利，逆襲此前佔有優勢的參議員桑德斯（ Bernie Sanders）。

很顯然，美國投資者更加傾向於拜登這樣的人成為民主黨的提名人。（AP）

在3月3日當天舉行預選的14個州中，拜登贏得9個州，除東部和南部的多個州外，還拿下美國人口數量位居第二的得克薩斯州。桑德斯則在美國人口數量最多、同時也是民主黨全國代表大會黨代表票最多的加州獲勝，並在家鄉佛蒙特州等3個州取得領先優勢。

對於這個結果，外界都十分意外。美國有線新聞網絡（CNN）稱，拜登在「超級星期二」中贏得驚人的勝利。

彭博社稱，拜登在「超級星期二」贏得了多數州份的初選，緩解一些投資者的擔憂，即今年秋天可能會有一位更自由派的候選人挑戰特朗普（Donald Trump）總統。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站也稱，與桑德斯和參議員沃倫（Elizabeth Warren）更為革新的政策相比，拜登的中間路線策略贏得許多投資者的稱讚。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）認為，投資者害怕桑德斯，因為他想要砍掉資本主義的頭顱，對富人大幅增税，並利用這些資金向所有人免費提供一切。難怪投資者對桑德斯的反應就好像他會把社會主義病毒傳染給我們所有人。