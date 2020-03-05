美加減息　投資者憧憬更多央行跟隨　美股升811點

美國聯儲局3月3日減息0.5厘後、加拿大央行3月4日亦宣布減息0.5厘，投資者憧憬會有更多央行隨後加入它們的行列。另一方面美國前副總統拜登（Joe Biden）取代佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為美民主黨總統提名資格爭奪戰的領先者，利好醫保股表現。 早上約2時20分，道指報26,712.07點，升811.99點或升3.1%、標指報3089.85點，升85.72點或2.85%、納指報8920.93，升236.47點或2.73%。

路透社5日引述分析師意見，今日美股升勢是投資者對於拜登在選戰回勇而感到鬆一口氣的結果。拜登在14個州與屬地中，贏得最少9個，包括擁有228張黨代表票的德州。桑德斯提倡的「全民醫保」（Medicare for All）將取代私人醫保，如今他在選戰表現不如預期，醫保股因此得到支持。

美國聯儲局3月3日突然宣布減息，加拿大央行亦在3月4日跟隨其後，會讓投資者對更多央行採取貨幣寬鬆政策的期待加大。有聲音認為下一個會是英倫銀行，它很有機會在3月減息0.5厘，惟央行發言人拒絕就此置評。

將在3月16日就任英倫銀行行長的英國金融管理局（FCA）行政總裁貝利（Andrew Bailey）已呼籲政府以緊急財務援助支持較小型的企業。他說已跟英國財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）就需要協調英倫銀行與財政部的應對行動對話。貝利表示：「很明顯，在這樣的情況下，我們必須採取協調一致的行動。」

歐股方面，英國富時100指數收報6802.71點，升84.51點或1.26%；德國DAX指數收報12094.42點，升109.03點或0.91%；法國CAC 40指數收報5464.89點，升71.72點或1.33%；意大利富時MIB指數收報21946.03點，升197.83點或0.91%。