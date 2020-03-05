【新冠肺炎】候任英倫銀行掌舵人稱快將推出提振措施

美國聯儲局3月3日減息0.5厘後、加拿大央行3月4日亦宣布減息0.5厘，外界憧憬會否有更多央行緊隨其後，或是推出支持國家經濟的措施。候任英倫銀行總裁貝利（Andrew Bailey）3月5日暗示會與財政部聯手推出財務支援措施，助中小企應對疫情帶來的衝擊。

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在多國或地區蔓延，衝擊經濟與商業活動。候任英倫銀行行長貝利稱，須迅速對中小型企業提供支援。圖為3月4日一名男子走過英國倫敦地鐵站入口，他後方的建築物是皇家交易所。（AP）

3月16日就任英倫銀行行長的英國金融管理局（FCA）行政總裁貝利（Andrew Bailey）已呼籲政府以緊急財務援助，支持較小型的企業。他3月4日在英國下議院財政委員會發言時指出，「預期我們在不久將來集體地提供某種形式的供應鏈融資是頗合理的。」

貝利暗示有關支援會是由央行以及財務部協調進行。他補充說這些幫助是需要用來「確保病毒引起的衝擊不會對多種形式的活動造成太大的損害，特別是對中小型企業。」他說：「我們將須非常迅速地做到這一點。」

他說他已跟英國財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）就需要協調英倫銀行與財政部的回應進行對話。貝利表示：「很明顯，在這樣的情況下，我們必須採取協調一致的行動。」