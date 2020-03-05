美股受減息刺激　三大指數收復失地　道指收市升近千二點

美股在3月3日經歷下挫後，4日表現反彈，受到美國及加拿大央行分別宣布減息，加上美國民主黨總統候選人之爭形勢接近明朗，三大指數全日造好，其中道指尾段升過千點。

美股經過3月3日的跌市後，4日大幅反彈。（Reuters）

道指收市報27090.86點，升1173.45點，升幅4.53%，並創下史上第二大單日升幅，僅次於3日創下的1294點升幅。

納指收市報9018.09點，升334點，升幅3.85%。

標普500指數報3130.12點，升126.75點，升幅4.22%。

路透社5日引述分析師意見，今日美股升勢是投資者對於拜登（Joe Biden）在選戰回勇而感到鬆一口氣的結果。拜登在14個州與屬地中，贏得最少9個，包括擁有228張黨代表票的德州。桑德斯（Bernie Sanders）提倡的「全民醫保」（Medicare for All）將取代私人醫保，如今他在選戰表現不如預期，醫保股因此得到支持。

美國聯儲局3月3日突然宣布減息，加拿大央行翌日亦跟隨其後，會讓投資者對更多央行採取貨幣寬鬆政策的期待加大。有聲音認為下一個會是英倫銀行，它很有機會在3月減息0.5厘，惟央行發言人拒絕就此置評。

將在3月16日就任英倫銀行行長的英國金融管理局（FCA）行政總裁貝利（Andrew Bailey）已呼籲政府以緊急財務援助支持較小型的企業。他說已跟英國財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）就需要協調英倫銀行與財政部的應對行動對話。貝利表示：「很明顯，在這樣的情況下，我們必須採取協調一致的行動。」

歐股方面，英國富時100指數收報6802.71點，升84.51點或1.26%；德國DAX指數收報12094.42點，升109.03點或0.91%；法國CAC 40指數收報5464.89點，升71.72點或1.33%；意大利富時MIB指數收報21946.03點，升197.83點或0.91%。