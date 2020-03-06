肺炎疫情威脅持續　歐美股市下滑　道指曾跌過千點

撰文：張子傑
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美國股市3月4日經歷大升市，但新型肺炎持續在當地及歐洲蔓延，導致5日的歐美股市再坐過山車，其中道指一度急挫過千點，蒸發昨日的升幅。而歐洲股市亦以跌勢收市。
英國Flybe航空長期經營不振，新型肺炎疫情打擊旅遊業，成為該公司被接管的摧命符。（Reuters）
肺炎疫情重創旅遊業，英國廉航Flybe宣布被接管，美國西南航空發出盈利警告，聯合航空等削減航班，國際航空運輸協會（IATA）預計全球航空業在2020年可能損失1130億美元，導致標普航空股受壓，一度下挫8.1%。
而外界憂慮再有郵輪爆發疫情，皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）、嘉年華郵輪（Carnival Corp）等郵輪股跌超過一成。
截至當地時間5日下午2時半，道指報26087.32點，跌1003.54點，跌幅近3.75%。
納指報8733.47點，跌284.62點，下挫3.16%。
標普500指數報3016.91點，跌113.21點，跌幅3.62%。
歐洲股市收市表現全線下滑，英國富時100指數報6715.34點，跌100.25點，跌幅1.47%。德國DAX指數報11963.02點，跌164.67點，跌幅1.36%。法國CAC指數報5361.10點，跌103.79點，跌1.9%。