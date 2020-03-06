美股再度重創　道指尾段曾跌逾4%　航空股受壓

撰文：張子傑
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美股3月5日開市未能延續上個交易日的升勢，受到新型肺炎在美國蔓延，以及航空業界警告今年面臨巨大損失等影響，三大指數全日向下發展，其中道指在交易時間尾段曾急挫超過百分之四。
華爾街經過大升勢後，5日的表現則受到疫情嚴重拖累。（Reuters）
美股上個交易日受惠於前副總統拜登（Joe Biden）在「超級星期二」的民主黨初選取得好表現，但新型肺炎的威脅繼續影響市場情緒，5日開市時隨即下跌。
英國廉航Flybe宣布被接管，美國西南航空發出盈利警告，聯合航空等削減航班，再加上國際航空運輸協會（IATA）預計全球航空業在2020年可能損失1130億美元，成為跌市主要因素，標普航空股一度下挫8.1%。
而外界憂慮再有郵輪爆發疫情，皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）、嘉年華郵輪（Carnival Corp）等郵輪股跌超過一成。
道指收市報26121.69點，下跌969.17點，跌幅3.58%。
納指報8738.60點，下跌279.49點，跌幅3.1%。
標普500指數報3024.14點，跌105.98點，跌幅3.39點。
富國銀行頂級理財業務Abbot Downing的副投資長Carol Schleif形容，現時的股票市場明顯受到情緒牽動。
歐洲股市收市表現全線下滑，英國富時100指數報6715.34點，跌100.25點，跌幅1.47%。德國DAX指數報11963.02點，跌164.67點，跌幅1.36%。法國CAC指數報5361.10點，跌103.79點，跌1.9%。