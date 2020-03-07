新冠肺炎肆虐多國　避險情緒高漲　美股收跌逾250點

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續衝擊投資者信心，惟美股周五尾市跌幅收窄，在經歷一周如坐過山車般的情況後，道指以下跌256.50作結，擺脫周內最差的狀況，但已將本來可觀的按周升幅消去。

道指收跌256.50點，或0.98%，報25,864.78點；納指收跌162.98點，或1.87%，報8,575.62點；標普500指數跌51.57點，或1.71%，報2,972.37點。

根據Dow Jones Market Data的數據，道指周五的情況為連續7個周五下跌，成為2006年7月以來連續8個周五報跌以來，最長的周五跌浪。

油價周五收市大幅下跌。石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯就減產進行的談判破裂，油價下挫。美國WTI原油收市大跌10.1%至41.28美元一桶。這是2014年11月28日以來的收市新低。

圖為3月5日美國紐約證券交易所的交易員在準備是日工作。（AP）

美債孳息率周五繼續走低。10年期國債孳息率創新低，跌22.7基點，至0.698厘，為2008年12月來最大單周趺幅。這是緣於投資者擔心疫情會打斷全球債應鏈，導致經濟衰退，投資者將部分資金投放到債市避險。作為避險資產之一的黃金繼續錄得2008年來最好表現。金價升至1,672.9美元，增幅0.294%。

歐洲股市周五收市急跌，英國富時100指數收報6462點，跌3.62%，或242點；德國DAX指數收報11541點，跌3.37%，或402點；法國CAC 40指數收報5139點，挫4.14%，或221點；意大利富時MIB指數收報20799點，趺3.50%，或754點。