紐約期油挫10.1%　分析稱或低見30美元

美國WTI原油周五收市跌10.1%至41.28美元一桶，這是2014年11月28日以來最大單日跌幅。石油輸出國組織（OPEC）與非油組盟國未能就2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情達成減產協議。俄羅斯拒絕進一步減產。之後路透社再報道與會國甚至無法就現階段的減產同意延期，進一步推低油價。

倫敦布蘭特期油收跌4.72美元或9.4%，報45.7美元。這是2017年6月22日以來最低。布蘭特期油本周累計跌8.9%。

路透社6日報道，俄羅斯反對OPEC提出的減產計劃，最終雙方未能達成減產協議。油組與非油組國家後來發聲明，稱會繼續討論，但沒有提及任何有關減產的事。

有業內人士認為，目前情況與2014年的狀況相似，當時正值沙特阿拉伯、俄羅斯與美國頁岩油生產商爭奪全球市場份額，但美國頁岩油生產商未同意與雙方達成關於限制產量的協議，而這次油價暴跌可能意味OPEC與俄羅斯組成的聯盟即將終結。

MarketWatch在3月6日引述分析師意見，俄羅斯或是在押注美國頁岩油會減產，甚至逼該等產油商破產收場，惟沒有石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）協助穩定市場，油價在新冠肺炎疫情導致需求減少的情況下，可能跌至30美元。