【新冠肺炎】中國2020年GDP增幅或減4個百分點

中國大型券商中金公司最新發布報告稱，國內和海外新冠肺炎疫情的影響疊加，在基準情形下可能拖累中國2020年GDP增長約4個百分點，而悲觀情形下，負面影響可能上升至5至6個百分點。

中金公司3月9日最新發布報告稱，3月7日公布的數據顯示，1至2月出口按年下滑17%，這主要源於中國新冠肺炎疫情對國內生產的影響、及通過產業鏈對外需的「傳導」。近日「新冠」抗疫的「主戰場」在加速轉向海外，隨着疫情的加速擴散升級，一些全球「經濟重鎮」陸續採取隔離防疫措施，外需面臨進一步的減速。

國內疫情對經濟的影響可能主要集中在第一季度、拖累全年GDP增速1至2個百分點左右。與我們此前預期大體相符。「戰疫」對第一季度生產、投資、消費、出口均產生「短而深」的負面衝擊，但由於防疫及時到位、組織復工較爲高效，國內疫情對經濟的影響主要集中在1季度。此外，居民儲蓄率「抗疫」期間暫時下降、疫後有一定「回補」需求，且體驗式消費回升可能晚於生產1至2個月，因此「抗疫」對部分消費的抑制作用可能延續至第二季度。

當前新冠防疫的「主戰場」已經轉向海外，尤其在以韓國、意大利、及伊朗爲代表的亞洲、歐洲、及中東地區；而美國疫情的不確定性也與日俱增。同時，一些國家開始採取不同程度的隔離防控措施。雖然日新增確診在疫情爆發較早的亞洲初現「築頂」跡象，但是歐洲、中東各國確診人數仍呈「成片」上升態勢。目前“新冠”已蔓延至96個國家和地區，且海外疫情及政策應對仍在快速變化。

基準情形下，主要經濟體短期內開展較有效的隔離防疫、美國經濟保持正增長，則海外疫情可能壓低 2020全球增長約1個百分點、拖累中國全年GDP 1.5至2個百分點。此情形下，海外疫情有望五月初期間進入「平台期」，但「復工」過程可能比中國更長，所以對經濟的影響可能在3至7月最爲集中。目前新冠疫情較爲嚴重的國家加總佔全球GDP的五成以上（此處暫不含美國）、至少將7倍於SARS期間，其影響的幅度及時長也相應放大。

悲觀情形下，防疫滯後使疫情「發酵期」延續到6月、美國經濟衰退，海外疫情可能拖累2020全球增長2個百分點以上、壓低中國增長3至4個百分點。此情形下，實體經濟面臨更大現金流壓力，並可能觸發金融資產價格大幅下調。金融條件收緊加劇總需求收縮、形成「負反饋」。此情形下，疫情對增長的影響雖「源自實體」，但可能體量與2008年金融危機相當，且延續時間也拉長至3至4個季度。