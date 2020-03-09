【新聞背後】油價下跌背後　美國站在俄羅斯與沙特的角力中

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯未能就石油減產達成共識，沙特阿拉伯隨即挑起價格戰，推低油價引發市場動盪，連帶全球股市下瀉。但這個戰場並不限於俄羅斯及沙特，美國亦成為了風暴的中心。

OPEC與俄羅斯談崩後，沙特隨即宣布降低油價並表示可以增產，國際油價應聲下跌。（Getty）

由沙特主導的OPEC在3月6日，與俄羅斯就石油減產的磋商以破局告終。沙特隨即在翌日宣布降低原油價格，以吸引外國購買沙特原油。與此同時，沙特還表示如有需要將增加產量，達到每日1200萬桶的紀錄水平。

消息導致國際油價瞬間下跌，全球基準油價一度下挫20%，創自波斯灣戰爭以來最大跌幅。紐約期油（WTI）原油期貨跌破每桶30美元，市場警告原油價格可繼續向下。

俄不欲扶持美國頁岩油市場

沙特的措施可以明顯解讀為向俄羅斯的「宣戰」，但另一方面俄羅斯拒絕達成協議，亦與美國有關。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述消息人士指出，俄羅斯拒絕達成協議的一個重要原因，是不想繼續支持油價變相扶持美國頁岩油市場。

彭博社分析指出，這是因為俄羅斯對美國頻繁使用能源作為政治及經濟工具感到不滿。特別是不久前美國指控俄羅斯石油公司（Rosneft）旗下的一間貿易公司，違反美國規定協助委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro）攻府，決定向貿易公司實施制裁，凍結公司在美國境內資產。

因此俄羅斯的舉動，是有意震動市場引起油價下跌，從而打擊美國石油企業。美國頁岩油產業受打擊，美國石油供應便會受影響，衝擊美國經濟。而正好因市場適逢2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，油價下挫進一步擴大市場憂慮，導致股市下瀉。