加拿大將推財政刺激方案　央行意外减息0.5厘至0.75厘

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）3月13日確診患上2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而須進行14天的隔離。惟他繼續執行職務，14日在其宅邸舉行戶外新聞發布會，宣布未來數天會推出一個大型財務刺激方案。

加拿大央行出乎外界意料，3月14日宣布再減息0.5厘，至0.75厘。這是加拿大央行繼3月4日之後第二次減息，合共減息1厘。加拿大財長稱會向商界提供100億加元信貸，以及推出刺激方案。

加央行3月4日宣布減息50點子，由1.75厘降至1.25厘。

央行下次開會日期是在4月15日，行方稱屆時會公布有關加拿大及全球經濟展望的全面更新的資料。

央行在是次減息決定後表示，「這個不在計劃中的息率決定，是鑑於來新冠肺炎流行對加拿大經濟的負面影響以及近期油價急趺而做出的主動措施。」

除了加國央行在9天內第二度減息，政府亦宣布動用100億加元向商界提供信貸支援。 加拿大央行行長波洛茲（Stephen Poloz） 及財政部長莫爾諾（Bill Morneau）在宣布有關措施時，是聯袂出席新聞發布會，這是加拿大前所未見的情況。