特朗普稱增購原油充實戰略儲備　油價反彈5.1%

美國總統特朗普（Donald Trump）周五宣布，美國受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，全國進入緊急狀態。他說已下令能源部增購原油以充實戰略儲備後，油價在延長交易時段升逾5%。紐約期油在延長交易時段報33.13美元，升1.61美元或5.1%；布蘭特期油報34.93，升1.71或5.1%。

截至當天收市油價輕微回升，紐約期油收報每桶31.73美元，升0.23美元或0.73%。布蘭特期油收報每桶33.85美元，升0.63美元或升1.9%。

紐約期油一周跌逾22%，這是它2008年金融海嘯以來最大的單周跌幅。布蘭特期油一周跌幅約24%，這是它2008年12月以來最大單周跌幅，當時跌幅近26%。

油價在過去一周因疫情衝擊需求以及油組與非組油國家就減產進行的談判破裂，導致油價暴跌。

圖為3月13日美國總統特朗普在白宮玫瑰園公布美國進入緊急狀態，亦指令能源部增購原油。（AP）

特朗普令加滿戰略儲備 刺激油價特朗普周五在白宮玫瑰園發表講話時稱：「基於油價的情況，我亦已指示能源部長以一個非常好的價錢購買大量原油作為美國戰略儲備的儲油。我們會將它（戰略儲備）加到最滿。」

油價下跌的原因，除了多個國家或地區推出旅遊禁令、經濟及工業活動突然「急煞」亦因主要石油生產國不同意以減產讓油價回穩。以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）與非油組成員的俄羅斯上周談判破裂，導致大量平價原油充斥市場，對價格進一步構成壓力。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周四表示，當局沒討論重返談判。此外俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）稱有意在4月增產。高盛現預期產油過剩的情況會來到紀錄高位，4月過剩將達為每日600萬桶。