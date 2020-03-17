【美股熔斷】道指狂插近3000點低位收市　創史上最大單日點數跌幅

美國聯儲局3月15日突然大幅減息1厘，並重啟量化寬鬆措施，新一輪7000億美元量寬包括購入5000億美元國庫券，以及2000億元按揭證券；周一（16日）開始有關措施，首批購入額為400億美元。然而，此舉不足以安撫市場，恐慌情緒擴大，美股持續重挫，在開市不久即跌停板。道瓊斯工業平均指數收巿報20188.52點，跌2997.1點或12.93%，創史上最大單日點數跌幅；標普500指數收報2386.13點，跌324.89或11.98%；納斯達克指數收報6904.59點，跌970.28點或12.32%。

截至周一收巿，連續3個交易日內美股3大股指升跌幅度均超過9%，是1929年金融危機以來首次。標普500指數周一開巿不久即暴跌超過7%，觸發熔斷機制，停巿15分鐘，是美股2星期以來第3次熔斷，也是美股歷來第4次熔斷。

衡量市場恐慌情緒的Cboe波動率指數（VIX）上升超過32%，再創2008年金融危機以來新高。以Hans Mikkelsen等為首的美國銀行策略師在報告中指出，因憂慮新型冠狀病毒影響經濟所引發的拋售是一種短期信心衝擊，而不是一如2008年金融危機般的長期衝擊。

國際貨幣基金組織（IMF）準備動用一萬億美元的貸款能力，幫助各國應對疫情。為防止疫情對經濟造成長期損害，總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，有必要推出額外的財政刺激措施，呼籲在貨幣、財政和監管支持等方面進行全球協作。