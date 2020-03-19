【新冠肺炎】華府未能止血　美股2萬點不保　月內4度熔斷

全球經濟受到新型肺炎疫情拖累，股市持續動盪。歐洲股市在3月18日開市隨即下挫，美股之後亦出現跌市，其後標普500指數的跌幅更超過7%，導致美股在一個月之內第4度觸發熔斷機制停市15分鐘。

美股在18日的表現一直在低位浮沉，並在當地時間下午1點前因熔斷機制停市，在暫停交易前，標普500指數跌7.01%；道指下挫7.82%；納指則跌6.30%。

華爾街三大指數在下午交易時段繼續不振，道指曾跌10.79%，重挫2290.66點，報18946.72點，亦跌穿特朗普在2017年1月20日就職總統當日的19827點，如今道指跌穿該水平，意味着特朗普一直引以為傲的「美股政績」已不復存在。

美股在臨近收市時段反彈，道指收市跌6.3%，報19898.92點，跌1338.46點；納指收市報6989.84點，跌344.94點，跌4.70%；標普500指數報2398.22點，跌130.97點，跌幅5.18%。

疫情陰霾不散，封城、封關等措施令航空股繼續受壓，達美航空股價曾跌近40%至19.10美元低位，其後稍為反彈，收市報23.49美元，跌幅25.99%；美國航空亦跌超過25%，收市報11.65美元；聯合航空收市跌超過3成，報21.38美元。