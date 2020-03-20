聯儲局救巿射第三箭　道指重上2萬點　Uber暴升近四成

美股經歷連續多個交易日的大起大跌後，三大指數在19日以微升收市。道指收市報20087.19點，升188.27點，升幅0.95%；納指報7150.58點，升160.73點，升幅2.30%；標普500指數報2409.39點，升11.29點，升幅0.47%。

科技股普遍造好，推動美股上升，Netflix曾急升9.1%，亞馬遜升2.78%；另外Uber股價收市報20.49美元，升幅達38.26%。Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，公司有能力應對疫情所帶來的經濟風暴，並強調有充足的流動性。該公司截至2月擁有100億美元可動用現金，即使旗下的租車業務大減6至7成，但外賣業務的Uber Eats就因為疫情而增加需求。

新型冠狀病毒引發的疫情帶來的影響持續波及整個金融市場，美國聯儲局周三晚間推出了兩天來的第三套緊急信貸方案，宣布將提供銀行業貸款，用於購買貨幣市場共同基金的擔保資產；這項名為「貨幣市場共同基金流動性工具」（The Money Market Mutual Fund Liquidity Facility/MMLF），效仿了全球金融危機時期的類似做法，將對金融機構提供長達一年期貸款。聯儲局實質上是鼓勵銀行業者從這些共同基金購買資產，避免這些基金在面臨家庭或企業的取款需求時折價出售資產。

此外，歐洲央行召開緊急會議後宣布推出總值7500億歐羅（6.4萬億港元）的緊急抗疫購債計劃（PEPP），以降低歐羅區借貸成本。英倫銀行宣布減息15點子至0.1厘，當局稱，將英國國債和企業債持有規模增加2000億英鎊至6450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。

美國里士滿聯儲銀行（(Federal Reserve Bank of Richmond)）總裁Thomas Barkin表示，聯儲局推出多項進取措施，目的是強化金融體系的資金流動，央行無法估計經濟何時能復元，目前只能確保金融體系有充足流動資金，避免資金緊絀。