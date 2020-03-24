【新冠肺炎】疫情導致蘋果公司市值跌穿1萬億美元

彭博社3月23日報道，美國科技公司蘋果（Apple）的總市值當天跌破了1萬億美元，這使得另一家美國科技公司微軟（Microsoft）成為目前唯一的一家總市值超過1萬億美元的公司。

蘋果公司此前決定將中華區以外的所有零售門店關閉至3月27日。（AP）

報道指出，在新冠肺炎疫情爆發後，蘋果公司的供應鏈便一直受到與中國有關問題的困擾，這最終導致該公司關閉了在全球範圍內的門市，此外蘋果股價公司目前的股價較今年年初時下跌超過25%，

另一方面，微軟公司目前總市值為1.03萬億美元左右，較今年年初時下跌近14%。

據瞭解，蘋果CEO庫克3月13日曾發布公告稱，蘋果在大中華區的所有零售店即日起將重新開業，但隨着疫情在全球範圍持續擴散，為了保護蘋果公司的團隊成員和客戶，因此決定在3月27日之前將關閉大中華區以外的所有蘋果零售門市。

另據中國信通院公布的數據顯示，iPhone手機今年2月份在中國市場的出貨量為49萬部左右，按年下降62%，按月下降78%，這或與此前大中華區所有零售店被迫關閉有關。

截至美東時間3月23日13時整，蘋果公司股價為每股222.36美元，較上一交易日下跌1.55%。