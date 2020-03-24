聯儲局無限QE救市　一項法案拖後腳　麥當勞續捱沽瀉逾7%

巿場憂慮2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對經濟的破壞，美國聯儲局的「不限量」寬鬆政策未能拯救美股跌勢，而國會參議院再度否決一項抗疫救市法案，進一步拖累美股，三大股指開巿後反覆向下，道瓊斯工業平均指數收報18591.93點，跌582.05點，跌幅3.04%；標準普爾500指數跌67.52點或2.93%，收報2237.40點；納斯達克指數跌18.84點或0.27%，收報6860.67點。

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，參議院民主、共和兩黨就應對疫情的刺激經濟方案非常接近達成協議；投資者憧憬救市方案能獲得通過，消息刺激三大指數低位上行，但投票後，參議院再度否決該項尋求以快速程序審議救市的法案，拖累大巿。

蘋果市值跌破1萬億美元關口

科技公司蘋果（Apple）股價下跌2.12%，收報224.37美元，市值跌破1萬億美元關口。報道指出，在新冠肺炎疫情爆發後，蘋果公司的供應鏈一直受到與中國有關問題困擾，而蘋果目前的股價較今年初已下跌25%。另外，Nike股價收報62.8美元，下跌4.65美元或6.89%，摩根大通將Nike目標價從111美元下調至75美元。

麥當勞（McDonalds）收報137.1美元，跌11.39美元或7.67%，德意志銀行將麥當勞目標價從199美元下調至171美元。受疫情影響，麥當勞早前宣布暫時關閉在英國及愛爾蘭的所有餐廳，另有報道稱麥當勞將暫停150億美元的股份回購計劃。近一個月來，麥當勞股價從2月底的高位217美元附近，至今最低跌至124美元，跌幅接近40%，市值也在短短數十日，蒸發近500億美元，從1600億美元跌至1000美元附近。

在開巿前，聯儲局宣布將採取廣泛新措施來支持美國家庭、企業以及整體經濟，同時擴大買債計劃，包括設立3個新的借貸便利，透過買債向市場提供3000億美元的資金。

聯儲局將無限量買入國庫長期債券及房地產抵押債券，以壓低利率，確保市場平穩。紐約聯銀行會代表聯儲局每日以合理價格買入750億美元國債，以及500億美元按揭抵押債券，並會率先向市場購入商業按揭抵押債券。

疫情引發經濟危機以來，聯儲局不斷「揼水」，連續減息並一再發力「寬鬆」，不僅將基準利率降至零水平，以及宣布高達7000億美元的量化寬鬆（QE），上周還在兩日內祭出曾在2008年金融危機時使用過的三大政策工具，分別為商業票據融資便利機制（CPFF）、初級交易商信貸安排（PDCF）和貨幣市場共同基金流動性工具（MMLF）。