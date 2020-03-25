【美股】市場憧憬刺激經濟方案　能源、航空股帶動美股升翻天

美股周一（3月23日）經歷近三年來低位後，周二（24日）的表現脫胎換骨。受到美國朝野就新型肺炎疫情的刺激經濟方案即將達成共識，以及華府出手拯救航空業的利好消息影響，華爾街全日保持升勢，道指收市更創下1933年以來最大單日升幅。

道指收市升2112.98點，報20704.91點，升幅11.37%；納指升8.12%或557.18點，報7417.86點，是自3月15日以來最好表現；標普500指數收市報2447.33點，升209.93點，升幅9.38%，創下2008年10月以來最佳。

眾議院計劃向美國航空業界批出總值400億美元的援助，令標普1500航空股指數升15%。波音公司（Boeing）計劃停飛多時的737 MAX客機可以在年中再次投入服務，令公司股價升20.82%。美國航空（American Airlines）更升超過三成半，達美航空（Delta Airlines）則錄得近兩成一升幅。

除了憧憬刺激經濟方案外，總統特朗普（Donald Trump）表示盡快重啟經濟活動，令投資者對前景充滿信心，雪佛龍（Chevron）、美國運通（American Express）升超過兩成，Uber則升17.81%，蘋果公司升逾一成，升值重返1萬億以上。

美股造好，令恐慌指數VIX（Volatility Index）下滑1,2%，報60.85，比上周的新高82.69明顯大幅減少。