【Rolex】無視逃犯條例影響　勞力士2019逆勢破史上最高銷售紀錄

每年的前幾個月，剛好就是對上一年度的表現做出整理、回顧與檢討的最好時機，因為在這時期所提出的各項報告，能夠比較全面性地檢視上一年中的整體成績，比起分月或按照季度來對照各種數據會更具有代表性。

前不久我們曾介紹過馮托貝爾銀行（Vontobel）和摩根士丹利（Morgan Stanley）針對2019年瑞士錶壇各家的銷售表現提出一份估算後的年度財報，而最近摩根士丹利又和瑞士LuxeConsult公司聯合發表一份相同主題瑞士錶壇估算財報，在這份報告中同樣列出瑞士錶壇2019年銷售額最高的十個品牌，以及他們的推估銷售額等數據。

由於瑞士製錶品牌不會對外公布詳細的年度銷售資料，因此摩根士丹利和LuxeConsult公司所製作的這份報告主要是依據他們對於股市的觀察、瑞士鐘錶工業聯合會發表的出口數據、與品牌內部人士的交流對話再加上兩家公司對供應鏈的分析來獲得這份2019年的瑞士製錶財報。

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根據這份報告內容，我們會發現瑞士錶銷售前十名中有六個品牌的推估銷量是提升的、另外有一個品牌則是推估和2018打平，剩下的三個品牌則不幸地整體銷量有下滑跡象。2019年原本在上半年是有讓人感覺錶壇正在復甦的跡象，結果到了下半年因為反逃犯條例運動的影響擴大，根據瑞士鐘錶工業聯合會所發布的資料，瑞士錶壇出口到香港市場的銷售額慘跌了11%。

但有點弔詭的是，瑞士鐘錶整年度的出口總值竟然沒有受到香港這個全球最大市場下滑的影響，反而還逆勢增加了2.4%，在摩根士丹利和LuxeConsult公司所提出的報告中有提到，瑞士錶之所以能不受香港牽連還能讓獲益增長的關鍵在於品牌們分開始轉移市場重心，由於中國、新加坡和日本等地市場的銷量和銷售額都有顯著提升，此消彼長的同時剛好彌補上香港市場慘跌的缺口。

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在這份財報中，前十名排行榜表現最好的沒有意外還是勞力士，據推估他們在2019年的銷售額比起2018年還要提升3%，具體預估的數字則是他們的年度銷售額可能來到52億瑞郎，創下該品牌的新紀錄。

另外同樣在前十名中表現最讓人驚豔的則是RICHARD MILLE，他們的預估銷售額從2018年的3.2億瑞郎一舉衝高到2019年的9億瑞士法郎，換算比例銷售額成長幅度達181%，堪稱是去年表現最亮眼的新星。

而在這份榜單中其他銷售額上揚的品牌尚包括卡地亞、PP等人氣品牌，其中歐米茄的漲幅不到1%幾乎持平，穩坐年度銷售額排名的第二名。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2019年創下有史以來最高銷售金額52億瑞郎】