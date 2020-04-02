美國新申領失業救濟金人數再破頂　升至665萬人

美國勞工部4月2日公布，當地上周新申領失業救濟金人數升至664.8萬人，數字是前一周的約1倍，連續2周創出歷來新高。

高盛本來預期新申領失業救濟人數約為600萬人，並指此反映美國多個城市或地區在封城情況下，企業招聘員工意欲比起經濟衰退時還要低，預料未來數星期有關數字仍然高企。

在之前一周，美國新申領失業救濟金的人數為328.3萬人，當時已創歷史新高。

至於新申領失業救濟金人數的4周均值則為261.2萬人，按周增加160.8萬人。

外界已預期美國失業率會大幅上升，圖為2020年3月美國一個職業博覽會上（Getty）

失業率料將大幅上升

美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）日前表示，聯儲局已採取迅速行動應對疫情帶來的危機，但他疫情稱仍將打擊經濟，特別是就業，他表示，應對疫情的社交限制措施已令經濟停滯不前，可能導致失業率大幅上升，「我們必須隨疫情進展繼續適應，不斷關注已經或將要被解僱的工人困境。」他預計，到第二季度末失業率將超過10%。

美國聖路易斯聯儲銀行經濟師Miquel Faria-e-Castro更預測，在最壞情況下，新冠肺炎疫情可能令美國減少4700萬個職位，失業率升至32.1%。