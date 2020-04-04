【新冠肺炎】IMF：疫情引發全球經濟衰退　遠差過金融危機

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）4月3日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球經濟停擺，並且進入衰退，情況將遠差過十多年前的金融危機。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃4月3日表示，疫情導致全球經濟衰退，情況將遠差過十多年前的金融危機。圖為1月3日，美國紐約證券交易所外的華爾街路牌。（美聯社）

格奧爾基耶娃罕有與世界衛生組織（World Health Organization）領袖出席聯合記者會，呼籲發達經濟體挺身而出，協助新興市場和發展中國家渡過難關。她形容，情況史無前例。

格奧爾基耶娃也指，國際貨幣基金組織正與世界銀行（World Bank）和世衛合作，呼籲中國和其他官方雙邊債權人暫停向貧窮國家收取債務最少一年，直至大流行消退。

疫情對新興市場和發展中國家的打擊尤其重大。格奧爾基耶娃提到，有近900億美元的投資已經流出新興市場，超多於金融危機期間。部份國家的商品價值亦大幅下跌。她指，逾90個國家已經向組織尋求緊急援助，組織準備好1萬億美元的「戰略儲備」，有需要時會提供援助。