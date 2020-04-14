【新冠肺炎】霸氣回應美國經濟何時重啟　特朗普：由我決定

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）周一（13日）表示，美國經濟在甚麼時候重啟是由他決定而非各州州長。

特朗普批評有傳媒錯誤指重啟經濟是由各州長決定，他在Twitter上稱：「這（何時重啟美國經濟）是總統的決定，且有很多好的理由。話雖如此，政府班子和我正與各位州長緊密合作，而這種合作將繼續下去。我將與各州長一起及聽取其他人的意見，很快作出決定」。

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

特朗普上周五（10日）在白宮表示，周二（14日）將宣布成立一個重啟美國經濟委員會，並邀請跨黨派的政界、商界及其他人士參與，向白宮提出何時及如何重開經濟和幫助經濟復興的重大決策建議。有知情人士透露，特朗普私底下希望在5月1日前重啟美國經濟活動，不少官員都支持此立場；但有多位專家都警告，如經濟過快恢復正常狀態，第二波疫情可能會重擊美國。

有法律專家表示，其實美國總統命令公民重返工作崗位，或讓城市重啟政府機構、交通或當地企業的權力非常有限；根據《美國憲法》第10條修正案，各州政府有權監督公民並規範公共福利。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）認為，何時重啟美國經濟應聽取健康專家的意見，而非政治家的意見。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時數據顯示，美國現有558,999人確診，22,154人不治；疫情最嚴重的紐約州周一再有 671人身亡，數字雖稍為回落，但累計死亡人數仍達到10,056人。

（綜合報道）